Dodental door coronavirus in VS stijgt naar 16

De gezondheidsautoriteiten in Florida hebben vrijdag (lokale tijd) gemeld dat twee mensen zijn overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het gaat om de eerste doden buiten de staten Washington en Californië. Het dodental in de Verenigde Staten door het longvirus stijgt daarmee tot zestien.

Beide dodelijke slachtoffers zijn in het buitenland geweest en hebben het virus waarschijnlijk daar opgelopen, zeggen de autoriteiten in Florida. In totaal twaalf mensen in de zuidoostelijke staat zijn besmet.

In de Verenigde Staten zijn er nu meer dan tweehonderd bevestigde besmettingsgevallen, zowel aan de oost- als westkust en in het Midden-Westen.