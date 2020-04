Dodental door coronavirus in VS nadert de 15.000

Zeker 14.696 mensen zijn in de Verenigde Staten overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het dodental steeg in een dag tijd met 1942, meldt gezondheidsdienst CDC donderdag.

De VS behoren wereldwijd tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Bij ruim 427.000 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus, meldt het CDC. Dat is een stijging van ruim 32.000.

De miljoenenstad New York maakte donderdag melding van het hoogste dagelijkse dodental tot dusver: 824. In de metropool zijn al 4426 patiënten met het virus overleden. Wel daalt het aantal besmette mensen dat moet worden opgenomen in het ziekenhuis aanzienlijk.

De autoriteiten in de stad willen mensen met milde symptomen in quarantaine gaan plaatsen in hotelkamers. Zo moet worden voorkomen dat die patiënten thuis gezinsleden of huisgenoten besmetten.