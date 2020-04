Dodental door coronavirus in VS boven 40.000

Het aantal geregistreerde doden door het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten is meer dan 40.000. Dat blijkt uit cijfers van Worldometer en persbureau Reuters. Volgens Worldometer zijn zeker 40.109 mensen met het virus in de VS overleden.

Het dodental in de VS is bijna twee keer zo hoog als in Italië, het land dat daarna de meeste doden heeft met ruim 23.000. De eerste dode in de VS werd gemeld op 29 februari. Vooral in april zijn veel mensen met Covid-19 overleden.

In de VS is bij bijna 760.000 mensen het virus vastgesteld. Het aantal besmettingen in het land is binnen twee weken verdubbeld. Zondag kwamen daar zeker 20.000 nieuwe besmettingen bij. Spanje heeft na de VS de meeste geregistreerde besmettingen, ruim 196.000.

Het land lijkt de piek van het aantal dagelijkse besmettingen en doden te hebben gehad. In de zwaarst getroffen staten New York en New Jersey neemt dat aantal de afgelopen dagen af.