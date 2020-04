Dodental door coronavirus in VK loopt op tot 10.612

Het aantal sterfgevallen door coronabesmetting is in het Verenigd Koninkrijk de 10.000 gepasseerd. De gezondheidsautoriteiten maakten zondag bekend dat er nu 10.612 Britse patiënten zijn overleden ten gevolge van de virusinfectie. Dat zijn er 737 meer dan 24 uur geleden.

Als lichtpuntje kon het ministerie aanvoeren dat de jongste cijfers iets gunstiger zijn dan de voorbije twee dagen. Toen bezweken meer dan 900 Britten aan Covid-19. Sinds de corona-uitbraak begon, vertoonden de cijfers in voorgaande weekeinden echter ook een teruggang, mogelijk als gevolg van vertraging in de doorgifte van overlijdensgevallen.

Het aantal geregistreerde besmettingsgevallen liep met 5288 op tot 84.279. Het VK is daarmee China, waar de virusuitbraak begon, voorbij. Peking telde volgens de site worldometers.info zondag 99 nieuwe slachtoffers (totaal 82.052) maar geen nieuwe overledenen. Dat zijn er tot dusver 3339.

Volgens de minister van Volksgezondheid Matt Hancock is de National Health Service (NHS) de controle niet kwijtgeraakt door de pandemie. Hij zei zondag dat er in de ziekenhuizen momenteel nog 2295 bedden op de intensive care beschikbaar zijn. „Bij het begin van de crisis zeiden velen dat de NHS overvraagd zou raken. We hebben dat risico elders gezien, maar niet hier. Toch is het vandaag een sombere dag omdat we nu op de lijst landen staan die meer dan 10.000 doden te betreuren hebben door het coronavirus”.