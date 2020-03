Dodental door coronavirus in Italië sterk gestegen

In Italië is het officiële aantal sterfgevallen door besmetting met het nieuwe coronavirus woensdag sterk gestegen. 827 patiënten zijn nu overleden aan de ziekte Covid-19, een toename van bijna 200, zo lieten de autoriteiten weten.

Het aantal Italianen dat het gevreesde longvirus heeft opgelopen, steeg eveneens fors. De teller kwam op 12.462. Dinsdag stonden 10.149 personen nog geregistreerd als geïnfecteerd. Inmiddels zijn wel 1045 patiënten genezen verklaard.

Angelo Borrelli, die namens de corona-noodcommissie het dagelijkse bulletin over de situatie opstelt, zei in de krant la Repubblica dat de grote toename ten dele veroorzaakt is doordat de gegevens uit brandhaard Lombardije eerder nog onvolledig waren. Die zijn nu wel actueel. De huidige omvang van de epidemie past volgens hem in de trend van de voorbije dagen.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte nam maandagavond om verdere verspreiding van de ziekte in te dammen drastische maatregelen. Hij verklaarde het hele land als risicogebied. Daarvoor golden de strenge restricties vooral Noord-Italië. Het betekende onder meer reisbeperkingen en sluiten van veel publieke voorzieningen, waaronder scholen en musea. Conte deed een dringend beroep op zijn 60 miljoen landgenoten thuis te blijven