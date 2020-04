Het dodental door het coronavirus in Italië is met 285 gestegen. Dat aantal is lager dan een dag eerder, toen er 323 mensen eraan overleden. Het geregistreerde aantal doden staat op 27.967.

Het aantal besmettingen is met 1872 gestegen tot 205.463. Steeds minder mensen hebben intensieve zorg nodig in Italië. Op het moment zijn dat er 1694, 101 minder dan op woensdag.