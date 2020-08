Dodental door coronavirus in India boven de 50.000

De uitbraak van het coronavirus heeft in India inmiddels het leven gekost aan meer dan 50.000 mensen. Het dodental steeg in de afgelopen 24 uur met 941, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Bij meer dan 2,6 miljoen mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.

Het totale dodental door de pandemie staat in het 1,3 miljard inwoners tellende India op 50.921. Alleen de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico hebben melding gemaakt van meer sterfgevallen door het virus. Het Indiase ministerie benadrukt dat het sterftecijfer in India „een van de laagste in de wereld” is en op minder dan 2 procent staat.

„In de VS duurde het 23 dagen tot 50.000 doden waren gemeld, in Brazilië 95 dagen en in Mexico 141 dagen. India had 156 dagen nodig om op dit landelijke cijfer uit te komen”, meldt het departement in een verklaring. Experts zetten vraagtekens bij de accuraatheid van de Indiase coronacijfers. De doodsoorzaak van patiënten zou niet altijd correct worden geregistreerd.