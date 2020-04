Dodental door coronavirus in Frankrijk stijgt boven de 24.000

Het aantal mensen dat is overleden aan een coronavirusbesmetting is in Frankrijk woensdag met 427 gestegen tot 24.087. Tegelijk bleven de aantallen ziekenhuisopnames vanwege de ziekte en mensen op de intensive care dalen, zei het ministerie van Volksgezondheid.

Het dodental steeg met 1,8 procent in vergelijking met dinsdag, een iets hogere stijging dan een dag eerder.

Het aantal patiënten in ziekenhuizen met een coronabesmetting daalde verder tot 26.834, van 27.484 op dinsdag en het aantal patiënten op de intensive care van 4387 tot 4207. Beide cijfers vertonen al meer dan twee weken een dalende trend.