Het aantal coronadoden in Frankrijk is woensdag gestegen tot 4032, van 3523 op dinsdag. Dat is een toename met 509 in de laatste 24 uur, meldden de gezondheidsautoriteiten.

Frankrijk is daarmee het vierde land in de wereld met meer dan 4000 doden, na Italië, Spanje en de Verenigde Staten.

Het aantal bevestigde besmettingsgevallen nam het laatste etmaal toe van 52.128 tot 56.989.