Het aantal doden door het coronavirus in ziekenhuizen en verzorgingshuizen in Frankrijk is met 289 gestegen tot 24.376. De meeste doden zijn gevallen in ziekenhuizen, waar 15.244 mensen omkwamen door Covid-19.

Bij ruim duizend mensen is het virus vastgesteld in de afgelopen 24 uur. Het totaal staat op 129.580. Het aantal patiënten op de intensive care is met bijna tweehonderd afgenomen en staat op 4019. Nog 26.283 mensen liggen in het ziekenhuis, dat is 551 minder dan op woensdag.