Dodental door coronavirus in Duitsland stijgt met 47 tot 8349

Het geregistreerde dodental door het coronavirus in Duitsland is de afgelopen 24 uur met 47 gestegen tot 8349. Dat zijn er 2 meer dan een dag eerder, blijkt uit cijfers van het Robert Koch-Institut. Dat is het Duitse RIVM.

Het aantal vastgestelde besmettingen steeg met 362 en staat op 179.364. Het etmaal daarvoor nam dat nog met 432 toe.

De Duitse regering en de premiers van de deelstaten zijn overeengekomen de regels voor sociale afstand tegen de verspreiding van het coronavirus te verlengen tot 29 juni. Dat zei een hoge regeringsfunctionaris dinsdag.

De overeenkomst volgt op een ruzie tussen de federale autoriteiten en die van de deelstaten over hoe snel de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld. Het EU-land met de meeste inwoners heeft de virusuitbraak doorstaan met een relatief laag aantal doden in de afgelopen twee maanden.

Bondskanselier Angela Merkel stelde aanvankelijk voor om de regels voor sociale afstand van tenminste 1,5 meter te verlengen tot 5 juli. De conservatieve leider maakt zich zorgen over een tweede golf van coronagevallen die mogelijk opnieuw tot een lockdown leidt.