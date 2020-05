Dodental door coronavirus in Duitsland stijgt met 45 tot 8302

Het geregistreerde dodental door het coronavirus in Duitsland is de afgelopen 24 uur met 45 gestegen tot 8302. Dat zijn er 35 meer dan een dag eerder, blijkt uit cijfers van het Robert Koch-Institut. Dat is het Duitse RIVM.

Het aantal vastgestelde besmettingen steeg met 432 en staat op 179.002. Het etmaal daarvoor nam dat nog met 289 toe.

De Duitse deelstaten Saksen en Thüringen hebben maandag bekendgemaakt op 6 juni van vrijwel alle coronamaatregelen af te willen zijn. Beide deelstaten liggen in voormalig Oost-Duitsland en tellen samen ruim zes miljoen inwoners. Er zijn maar weinig besmettingen en willen daarom „alles weer openen”, met hooguit enkele uitzonderingen.

De zestien Duitse deelstaten hebben veel bevoegdheden en stippelen over het algemeen hun eigen coronabeleid uit. Pogingen van bondskanselier Angela Merkel ze op één lijn te krijgen, stuiten vaak op verwijten dat ze nu veel te aarzelend optreedt en de lockdown de economie om zeep helpt.