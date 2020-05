Dodental door coronavirus in Duitsland stijgt met 27 tot 8174

Het geregistreerde dodental door het nieuwe coronavirus in Duitsland is met 27 gestegen tot 8174. Dat zijn dertig minder nieuwe overlijdensgevallen dan een dag eerder, blijkt uit cijfers van het Robert Koch Institut (RKI). Dat is het Duitse RIVM.

Het aantal vastgestelde besmettingen steeg met 460 en staat op 177.212. Een dag eerder steeg dat aantal nog met 745.

Minister van Volksgezondheid Jens Spahn wil het aantal tests voor zorgmedewerkers snel verhogen. „Mijn doel is om nog voor het einde van mei een ronde preventieve tests in ziekenhuizen en verzorgingshuizen uit te voeren.” Bij een besmetting moeten direct alle medewerkers en patiënten getest worden, vindt de minister.

Duitsland kan nog flink meer tests doen, dan vooralsnog zijn gedaan. „Vorige week hebben we 425.000 tests uitgevoerd, maar onze capaciteit is meer dan twee keer zo groot.”

In Duitsland zijn de afgelopen weken veel maatregelen versoepeld, omdat het aantal nieuwe besmettingen gestaag minder wordt. Veel winkels en scholen zijn bijvoorbeeld weer open gegaan.