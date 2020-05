Dodental door coronavirus in Duitsland stijgt met 10 tot 8257

Het geregistreerde dodental door het coronavirus in Duitsland is de afgelopen 24 uur met 10 gestegen tot 8257. Dat zijn er 21 minder dan een dag eerder, blijkt uit cijfers van het Robert Koch-Institut (RKI). Dat is het Duitse RIVM.

Het aantal vastgestelde besmettingen steeg met 289 en staat op 178.570. Het etmaal daarvoor nam dat nog met 431 toe.

In heel Duitsland waren zaterdag betogingen tegen de coronamaatregelen. Het ging volgens Duitse media veelal om kleine bijeenkomsten die zonder noemenswaardige incidenten verliepen. In Berlijn waren enkele tientallen demonstraties aangemeld en waren 1100 agenten opgetrommeld om alles in goede banen te leiden.