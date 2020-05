Dodental door coronavirus Frankrijk bijgesteld tot 28.022

Frankrijk heeft het geregistreerde dodental door het coronavirus bijgesteld tot 28.022, dat is lager dan maandag toen 28.239 doden werden gemeld. Het aantal doden in verzorgingshuizen is lager dan maandag werd gemeld, waardoor het totaal getelde dodental ook lager ligt.

De afgelopen 24 uur zijn 125 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. In Frankrijk worden alleen de mensen die overlijden in een ziekenhuis of een verzorgingshuis geteld.

Bij 524 mensen is het virus de afgelopen dag vastgesteld. In totaal zijn 143.427 mensen positief getest op het virus.

Het aantal patiënten op de intensive care is met 104 gedaald tot 1894. In de ziekenhuizen liggen nog 18.468 mensen met het virus, dat zijn er 547 minder dan op maandag.

In Frankrijk worden de strenge maatregelen langzaam versoepeld. Zo worden vanaf donderdag enkele stranden van het eiland Corsica weer geopend voor mensen die willen sporten of wandelen. Bijvoorbeeld picknicken of barbecueën is nog verboden op de stranden. Bezoekers moeten in beweging blijven.