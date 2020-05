Het geregistreerde dodental door het coronavirus in Brazilië is gestegen tot boven de 25.000. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. De afgelopen 24 uur zijn er 1086 nieuwe doden gemeld.

Het aantal besmettingen is gestegen met 20.599 en staat op 411.821. Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Volgens experts in het land wordt er te weinig getest, waardoor het werkelijke aantal besmettingen en doden aanzienlijk hoger ligt dan bekend is.