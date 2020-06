Dodental door coronacrisis Spanje weer niet gestegen

Het dodental door de coronacrisis in Spanje is voor de tweede dag op rij niet gestegen. De autoriteiten hebben de afgelopen 24 uur wel weer 137 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, berichten Spaanse media.

De Spaanse autoriteiten hebben sinds het begin van de coronacrisis melding gemaakt van ruim 27.000 sterfgevallen en bijna 240.000 besmettingen. Spanje behoort daarmee tot de zwaarst getroffen landen ter wereld.

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid zegt nog bezig te zijn met het herzien van de cijfers over de aantallen overleden patiënten en besmettingen. Daardoor werd het dodental onlangs naar beneden bijgesteld.

Spanje is ondertussen ook bezig de strenge lockdownmaatregelen te versoepelen, net als veel andere Europese landen. Het officiële dodental in 24 uur tijd in buurland Frankrijk kwam dinsdag voor het eerst in dertien dagen weer uit boven de honderd.