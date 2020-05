Dodental door coronacrisis Italië nadert de 30.000

Het officiële dodental door de uitbraak van het coronavirus in Italië is met 195 gestegen naar 29.079. Het aantal mensen dat volgens de autoriteiten nog ziek is, zakte onder de 100.000.

Het dagelijkse dodental in Italië viel maandag iets hoger uit dan op zondag, toen melding werd gemaakt van de dood van 174 patiënten. Die aantallen liggen fors lager dan op het hoogtepunt van de coronacrisis. Eind maart overleden in een dag tijd meer dan negenhonderd patiënten.

In totaal is bij zeker 211.938 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Daarvan zijn er 82.879 weer hersteld. Ook de druk op de intensive cares daalt steeds verder. Er lagen maandag nog 1479 patiënten op de ic. Dat zijn er enkele tientallen minder dan een dag eerder.