Dodental door coronacrisis in Zweden boven de 2000

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Zweden is opgelopen naar 2021. Vooral Stockholm is zwaar getroffen. Daar overleden 1128 patiënten die het besmettelijke virus hadden opgelopen.

Zweden heeft minder strenge maatregelen genomen tegen verspreiding van het virus dan andere Europese landen. De Zweedse overheid vroeg inwoners om vooral zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Inwoners kunnen door het terughoudende overheidsbeleid nog naar restaurants en cafés gaan. Ook mogen scholen en kinderdagverblijven open blijven. Wel geldt een verbod op bijeenkomsten met meer dan vijftig mensen.

In het land is tot dusver bij 16.755 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben. Het sterftecijfer door het coronavirus ligt er hoger dan in omliggende landen als Finland, Denemarken en Noorwegen. Daar namen de autoriteiten uitgebreidere anticoronamaatregelen.