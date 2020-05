Dodental door corona stijgt in Italië met 87

In Italië is het dodental door besmetting met het coronavirus met 87 gestegen. Dat hebben de autoriteiten vrijdag bekendgemaakt. Het totaal aantal overleden patiënten sinds Covid-19 op 21 februari slachtoffers begon te maken, kwam daarmee op 33.229. Alleen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn de sterftecijfers hoger.

Het aantal Italianen dat het virus onder de leden heeft of heeft gehad is nu 232.248, een toename van 516. Donderdag waren dat er nog bijna 600. Ruim 46.000 besmette mensen staan nog te boek als ziek, maar van hen liggen er slechts 475 in een ziekenhuis op de intensive care.