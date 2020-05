Dodental door corona in VK neemt met 468 toe

In Groot-Brittannië is het dodental door besmetting met het coronavirus in de voorbije 24 uur met 468 toegenomen tot 34.466. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid zaterdag bekendgemaakt. Als de sterfgevallen die vermoedelijk zijn veroorzaakt door Covid-19 worden meegeteld dan is in het Verenigd Koninkrijk de grens van 40.000 al gepasseerd.

Tevens zijn er in een dag tijd 3450 nieuwe patiënten geregistreerd die het gevaarlijke virus onder de leden hebben. Het totaal kwam daarmee boven de 240.000.