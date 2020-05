Het dodental door besmetting met het coronavirus is de voorbije 24 uur in het Verenigd Koninkrijk met 282 toegenomen. Dat heeft het een regeringsfunctionaris zaterdag bekendgemaakt tijdens de gebruikelijke briefing in Downing Street.

Sinds de uitbraak zijn in de Britse ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen nu 36.675 geregistreerde patiënten overleden aan Covid-19. Hoopgevend is de dalende tendens van de afgelopen week, aldus de autoriteiten.