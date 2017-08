Dodental door aardbeving China loopt op

Twee dagen na de aardbeving in het midden van China is het dodental opgelopen naar twintig. 431 mensen raakten gewond in de provincie Sichuan, aldus staatsmedia op donderdag.

Door de aardschok in de buurt van het natuurreservaat Jiuzhaigou moesten 50.000 toeristen geëvacueerd worden. Onder hen zijn 126 buitenlanders van wie de nationaliteit niet bekend is.

Sichuan wordt regelmatig getroffen door aardbevingen. Een grote aardschok kostte in 2008 bijna 70.000 mensen het leven.

Woensdag werd China opnieuw getroffen door een zware beving. Over mogelijke slachtoffers in de buurt van de Chinese stad Yining, in de westelijke provincie Xinijang, is nog niets bekend.