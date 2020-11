Dodental door aanval Boko Haram loopt verder op

Strijders van Boko Haram hebben zaterdag in het noordoosten van Nigeria zeker 110 mensen gedood tijdens een aanval op een dorp en arbeiders op een rijstveld. Dat heeft een humanitair coördinator van de Verenigde Naties (VN) in het land zondag bekendgemaakt. Eerder op zondag zei gouverneur Babaganan Umara Zulum van de regio Borno dat er sprake was van ten minste 70 doden. Zaterdag stond het dodental nog op 43 en was er sprake van 6 gewonden.

De slachting vond plaats in het dorp Koshobe, nabij de stad Maiduguri. Landbewerkers en dorpsbewoners werden vastgebonden en hun kelen doorgesneden. „Minstens 110 burgers werden meedogenloos gedood en vele anderen raakten gewond bij deze aanval”, aldus Edward Kallon van de VN.

Gouverneur Babaganan Umara Zulum woonde zondag de begrafenis bij van de 43 lichamen van landarbeiders die de dag ervoor waren gevonden. Hij zei tegen verslaggevers dat hij bij aankomst te horen kreeg dat het dodental inmiddels op 70 lag, maar vreesde dat het zou kunnen oplopen.

In de strijd tussen Boko Haram en ISWAP, een aan IS gelieerde terreurgroep, worden regelmatig boeren en andere onschuldigen aangevallen. In de afgelopen jaren zijn door aanvallen en aanslagen al meer dan 36.000 mensen om het leven gekomen.