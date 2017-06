Dodental door aanslag in Kabul loopt op

Het dodental als gevolg van de zware bomaanslag in het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul is donderdag opgelopen tot negentig. Circa 460 mensen zijn gewond geraakt door de bloedige aanval van woensdagochtend, meldden de autoriteiten. Een in een wagen verstopt explosief ging af tijdens de drukke ochtendspits, waardoor veel burgers omkwamen.

Ook raakten ambassademedewerkers gewond doordat de aanslag plaatsvond in de omgeving van meerdere diplomatieke posten. Zo liepen de Duitse, Turkse, Chinese en Franse ambassades schade op.

De aanval is vooralsnog niet opgeëist. De Taliban benadrukten woensdag direct dat de explosie niet hun werk is. Volgens de Afghaanse inlichtingendienst tonen voorlopige onderzoeksresultaten echter aan dat het militante Afghaanse Haqqani-netwerk achter de aanslag zit, meldde Sky News donderdag. De Pakistaanse geheime dienst ISI zou daarbij hulp hebben geboden. Het Haqqani-netwerk onderhield nauwe banden met de Taliban en al-Qaeda.