Dodental demonstranten Soedan fors opgelopen

Het aantal doden na de bestorming van een demonstrantenkamp in de Soedanese hoofdstad Khartoem door veiligheidstroepen afgelopen maandag is opgelopen naar zestig. Dat meldt een groep artsen die banden heeft met de oppositie in Soedan. In eerdere berichten was sprake van 35 doden.

De coalitie van oppositiegroepen in Soedan, de DFCF (De krachten van de Verklaring voor Vrijheid en Verandering), had eerder maandag het contact met het militair bewind al verbroken. De militairen overgangsraad die president Omar al-Bashir had afgezet, liet dinsdag ook weten alle afspraken met de oppositiepartijen te hebben opgezegd. Luitenant-generaal Abdel Fattah al-Burhan heeft gezegd dat er binnen negen maanden verkiezingen zullen worden gehouden.