Dodental dambreuk Laos omhoog

Ruim twee weken na een dambreuk in Laos, is het dodental opgelopen naar 34. Zo’n 10.000 ontheemde mensen verblijven nog in noodopvangcentra, berichten lokale media.

De nog in aanbouw zijnde stuwdam Xepian-Xe Nam Noy bezweek op 23 juli. Daardoor trof een watermassa van zo’n 5 miljard kubieke liter zes dorpen. Er worden nog bijna honderd mensen vermist. Reddingswerkers zeggen dat de diepe laag modder die is achtergebleven in het gebied de bergingsactiviteiten bemoeilijkt.

Over de oorzaak van het instorten van de dam is nog geen duidelijkheid. Volgens een bedrijf dat bij de bouw van de dam is betrokken, is de zware regenval mogelijk de oorzaak.