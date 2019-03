Dodental cycloon Zimbabwe loopt verder op

In Zimbabwe is het dodental na de verwoestende storm Idai opgelopen naar zeker 89. Regeringsfunctionarissen spreken van een humanitaire ramp in het Afrikaanse land en hebben de noodtoestand uitgeroepen.

Vooral het grensgebied met Mozambique is zwaar getroffen. Veel dorpen en steden zijn van de buitenwereld afgesloten, waardoor reddingswerkers die gebieden niet kunnen bereiken. Windsnelheden tot 170 kilometer per uur zorgden ervoor dat veel infrastructuur is beschadigd, de stroom is uitgevallen en alle communicatiemiddelen onbruikbaar zijn geworden.

Ook de buurlanden van Zimbabwe zijn zwaar getroffen. Volgens de Verenigde Naties zijn in Mozambique en Malawi de afgelopen dagen meer dan honderd doden gevallen door overstromingen en aardverschuivingen na hevige regen.