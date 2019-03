Dodental cycloon Afrika loopt verder op

Het dodental als gevolg van de tropische wervelstorm Idai die de afgelopen dagen zuidoostelijk Afrika trof, is opgelopen tot boven de 150. Er zijn ook nog altijd tientallen vermisten, maakten hulporganisaties zondag bekend.

In Zimbabwe kwamen zeker 40 personen om, velen door verdrinking. Andere bronnen spreken al van 64 doden. Vooral in het oosten van het land zijn tal van woningen en bruggen weggevaagd door de cycloon, die eerder ook Mozambique en Malawi trof. Daar zijn volgens de laatste mediaberichten 66 respectievelijk 50 lichamen geborgen.

In de Mozambikaanse kuststad Beira, waar de verwoestende storm aan land kwam, zitten ongeveer een half miljoen mensen al dagen zonder stroom. Ook elders is geen elektriciteit. De schade aan gebouwen en infrastructuur is groot. Duizenden mensen zijn dakloos. Volgens Rode Kruis en het VN-kinderfonds Unicef dreigt er vooral in centraal Mozambique een humanitaire ramp door voedselschaarste, gebrek aan schoon drinkwater en uitbraak van ziekten.

De bevolking in de zwaar getroffen gebieden is waarschijnlijk nog niet van de ellende verlost. Komende dagen neemt volgens Weeronline de wind wel af in de regio, maar wordt er extreem veel regen verwacht. Daardoor is er een grote kans op ernstige wateroverlast en modderstromen, met mogelijk desastreuze gevolgen voor de oogst.