Dodental coronavirus stijgt in Italië met 18 naar 52

Het aantal patiënten met het coronavirus dat in Italië is overleden, is volgens de autoriteiten met achttien gestegen naar 52. Er zijn in het Zuid-Europese land inmiddels meer dan 2000 besmettingen vastgesteld. Dat is ruim driehonderd meer dan bij de telling van zondag.

De achttien patiënten die in 24 uur tijd zijn overleden, zijn allemaal ouderen en/of patiënten die voor het opduiken van het virus tien dagen geleden in Italië al ernstige gezondheidsproblemen hadden.

Italië is het op twee na zwaarst getroffen land. Alleen Zuid-Korea (4335) en China (80.000), waar het virus vandaan komt, hebben meer gevallen geconstateerd. Van de 2036 Italiaanse gevallen zijn er inmiddels 149 volkomen genezen. In China zijn al meer dan helft van de patiënten, bijna 45.000 mensen, helemaal beter.