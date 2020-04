Het aantal doden door het coronavirus in Italië is de afgelopen 24 uur ongeveer evenveel opgelopen als een dag eerder. Het agentschap voor burgerbescherming meldde vrijdag 766 nieuwe doden, tegen 760 op donderdag.

In het land zijn nu 14.681 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken. Italië is nog steeds het zwaarst getroffen land in Europa, gevolgd door Spanje.

Het totale aantal besmette mensen steeg naar 119.827.