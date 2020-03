Dodental coronavirus in Lombardije daalt nog steeds

Het aantal coronapatiënten dat in de zwaar getroffen Italiaanse regio Lombardije in een dag aan de gevolgen van het virus overleed, is maandag uitgekomen op 320. Dat aantal sterfgevallen is lager dan op beide afzonderlijke dagen in het afgelopen weekend. Zondag registreerden de autoriteiten 361 sterfgevallen en zaterdag nog 546.

De regio telde maandag 1550 nieuwe besmettingen. Dit is ook minder dan in de twee voorafgaande dagen. Zondag waren er 1691 nieuwe gevallen en zaterdag 3251. De regio heeft circa 28.760 besmettingen geconstateerd.