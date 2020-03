Dodental coronavirus in Italië stijgt met 349 tot 2158

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Italië is in de afgelopen 24 uur gestegen met 349 tot 2158, een stijging van 19,3 procent, zei het Bureau voor Burgerbescherming maandag.

Het totale aantal besmettingsgevallen in Italië, het Europese land dat het hardst door het virus is getroffen, steeg van 24.947 tot 27.747, een stijging van 13 procent. Het is het laagste stijgingspercentage sinds de besmetting voor het eerst aan het licht kwam op 21 februari.

Het hoofd van het bureau zei echter dat ze nog steeds in afwachting waren van gegevens uit de zuidelijke regio Puglia en de noordelijke provincie Trento.

Van degenen die oorspronkelijk besmet waren, zijn er 2749 volledig hersteld, vergeleken met 2335 de dag ervoor. 1851 mensen liggen op de intensive care tegen eerder 1672.