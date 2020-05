Het geregistreerde dodental door het coronavirus in Frankrijk is met 131 gestegen tot 28.239. De stijging is flink lager dan zondag, toen er 483 doden werden geteld.

Het aantal Fransen op de intensive care is gedaald tot onder de 2000, het streefgetal van de Franse overheid. Dat is voor het eerst sinds 22 maart, er liggen nu 1998 mensen op de ic.

De afgelopen 24 uur is bij 492 mensen het virus vastgesteld. Het totaal aantal getelde besmettingen komt daarmee op 142.903.