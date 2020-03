Dodental coronavirus in Frankrijk opgelopen tot 61

Het dodental door het nieuwe coronavirus in Frankrijk is met dertien gestegen tot 61. Dat meldt het ministerie van Gezondheid. De Franse president Emmanuel Macron spreekt van de „ergste gezondheidscrisis in honderd jaar”.

Het aantal besmettingen in Frankrijk is opgelopen tot 2876. Er zijn bijna zeshonderd nieuwe gevallen bij gekomen donderdag.

De gemeenteraadsverkiezingen die voor zondag gepland staan, gaan vooralsnog gewoon door.

Alle scholen in Frankrijk gaan vanaf maandag dicht en mensen moeten zo veel mogelijk vanuit huis gaan werken. Het openbaar vervoer blijft nog wel rijden, zei Macron in een toespraak. Mensen van zeventig jaar of ouder moeten zo veel mogelijk contact met andere mensen vermijden, aldus Macron.