Dodental coronavirus Groot-Brittannië gestegen tot boven de 1000

Het dodental als gevolg van de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk is opgelopen tot boven de duizend. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn 1019 mensen bezweken aan de gevolgen van het longvirus.

Vrijdag stond de teller nog op 759 doden. Bij 17.089 mensen is besmetting met het virus vastgesteld. Op vrijdag waren er nog 14.579 bevestigde gevallen.

Intussen is een derde lid van het Britse kabinet in isolatie gegaan omdat hij mogelijk besmet is met het nieuwe coronavirus. Het gaat om Alister Jack die in de regering verantwoordelijk is voor Schotland, meldden Britse media.

Vrijdag liet premier Boris Johnson weten dat hij besmet was geraakt. Kort daarna werd bekend dat ook minister van Gezondheid Matt Hancock het virus onder de leden heeft. Beide bewindslieden zitten thuis in quarantaine.