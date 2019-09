Dodental busramp Marokko loopt op

Het dodental door een busongeval in Marokko is opgelopen naar 24. Het voertuig was zondag op een brug bij de stad Errachidia meegesleurd door het water.

Het dodental door de ramp stond al op zeventien. De autoriteiten maakten vrijdag bekend dat meer lichamen zijn geborgen. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt.

De bestuurder van de bus was aanvankelijk vermist, maar bleek maandag in een ziekenhuis te liggen. Hij wordt daar bewaakt door de politie. Uit onderzoek moet blijken of de chauffeur op enige wijze strafbaar heeft gehandeld.

Marokko is deze zomer getroffen door zware stormen. Die gaan gepaard met plotse overstromingen.