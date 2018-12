Dodental busongeluk Nepal gestegen naar 23

Het aantal mensen dat om het leven is gekomen door een busongeval in Nepal is gestegen naar 23. De bus met scholieren en leraren stortte tijdens een schoolreisje in een ravijn en viel 700 meter naar beneden. Veertien anderen raakten gewond door de crash in het westen van Nepal.

De meeste slachtoffers waren 16 tot 20 jaar oud. Twee leraren en de chauffeur kwamen eveneens om het leven.

De plek van het ongeval ligt op ongeveer 430 kilometer van hoofdstad Kathmandu. Het is nog onduidelijk hoe de bus van de weg kon raken.