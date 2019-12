Dodental busongeluk Indonesië stijgt tot 28

Het aantal mensen dat maandag is omgekomen bij een busongeluk in Indonesië is gestegen tot 28, onder wie acht kinderen, zei de politie woensdag.

De bus met tientallen inzittenden viel in de provincie Zuid-Sumatra 150 meter naar beneden en kwam in een rivier terecht bij het dorp Pagar Alam. De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt door het afgelegen gebied waar het ongeluk is gebeurd.

De bus was afkomstig uit de naastgelegen provincie Bengkulu en vertrok met 27 passagiers. Volgens overlevenden van de crash waren halverwege de reis meer mensen op de bus gestapt en zaten rond de vijftig mensen in het voertuig.

„We hebben 27 van de dode slachtoffers geïdentificeerd en slechts één lichaam is vandaag nog steeds niet geïdentificeerd. Het slachtoffer is een vrouw,” zei politiechef Dolly Gumara woensdag.

Een lokaal reddingsteam heeft dertien overlevenden van de rampplek geëvacueerd. De zoektocht naar meer lichamen is nog steeds gaande, sommigen zijn mogelijk in de rivier meegevoerd.