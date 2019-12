Dodental buscrash Tunesië loopt op

Het dodental door het busongeval in Tunesië is opgelopen tot 26. Het voertuig raakte zondag van de weg en stortte in een ravijn. Dat gebeurde in een bergachtige regio die populair is onder binnenlandse toeristen.

De bus was onderweg naar Aïn Draham, niet ver van de Algerijnse grens. Journalisten zagen de restanten van de bus in het ravijn liggen, vlakbij een rivierbedding. Rond het voertuig lagen stoelen en lichamen. Alle slachtoffers komen uit Tunesië.

Premier Youssef Chahed en president Kais Saied hebben inmiddels een bezoek gebracht aan de rampplek. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeval. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft eerder gemeld dat de bus door een barrière was gereden. Daardoor zouden ook 17 mensen gewond zijn geraakt.

De slecht onderhouden Tunesische wegen hebben geen goede reputatie. De Wereldgezondheidsorganisatie meldde in 2015 dat Tunesië in Noord-Afrika op de tweede plaats stond in de categorie meeste verkeersdoden per hoofd van de bevolking. Alleen Libië, dat geen functionerende centrale overheid meer heeft, scoorde slechter.