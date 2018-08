Dodental brugramp Genua loopt op naar dertig

Het aantal doden door het instorten van de verkeersbrug in de Italiaanse havenstad Genua is gestegen tot ongeveer dertig. Ook is een groot aantal mensen zwaargewond geraakt. Dat heeft de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini gezegd tegen het persbureau AGI.

Het hoofd van de Italiaanse burgerbescherming Angelo Borrelli zei tegen het Italiaanse persbureau Ansa dat er tijdens het instorten van de verkeersbrug zeker dertig tot 35 auto’s en drie vrachtwagens over het viaduct reden.