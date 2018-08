Dodental brugramp Genua loopt op naar 42

Italiaanse reddingswerkers hebben onder het puin van de ingestorte brug in Genua het lichaam gevonden van een 30-jarige man. Dat meldt de Italiaanse staatsomroep RAI. Het aantal doden is hiermee gestegen tot 42. Het dodental was nog niet officieel, omdat de lichamen nog niet zijn geïdentificeerd.

Eerder zaterdag vonden hulpdiensten nog drie doden onder het puin. De drie zaten in een auto die volledig geplet lag onder een groot betonnen blok dat deel uitmaakte van een van de pylonen van de brug.

Volgens de staatszender liggen nog tien gewonden in het ziekenhuis, van wie zes in kritieke toestand.

De Italiaanse wegbeheerder Autostrada, verantwoordelijk voor het onderhoudt van de snelweg in Genua, geeft zaterdagmiddag een persconferentie. Topmannen van het bedrijf zullen dan met initiatieven komen om nabestaanden en geëvacueerde mensen te helpen. Ongeveer zeshonderd mensen moesten na het instorten van de brug hun huizen en appartementen verlaten. De gebouwen, waarvan sommige onder de brug staan, moeten volgens de autoriteiten worden gesloopt. Het is de eerste openbare bijeenkomst die de wegbeheerder houdt.