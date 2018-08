Dodental brugdrama Genua naar 35

Het gedeeltelijk instorten van de verkeersbrug in de Italiaanse stad Genua heeft het leven gekost aan zeker 35 mensen. Het dodental loopt mogelijk nog verder op, zegt een woordvoerster van de politie. Reddingswerkers hebben ’s nachts doorgezocht naar slachtoffers die onder het puin liggen.

De verkeersbrug is dinsdag deels ingestort tijdens noodweer. Brokken beton en voertuigen vielen op de stad. De lokale autoriteiten zeggen dat enkele tientallen auto’s en een drietal vrachtwagens over de brug reden op het moment van de ramp. Veel lichamen zijn aangetroffen in verpletterde voertuigen, zeggen bronnen binnen de hulpdiensten tegen het Italiaanse persbureau ANSA.