Dodental branden VS loopt verder op

Het dodental als gevolg van de natuurbranden in Californië is woensdag opgelopen naar 21. Als gevolg van de branden in de Amerikaanse staat worden ook nog eens bijna zeshonderd mensen vermist.

Volgens de Californische autoriteiten hebben ruim twintig vuurhaarden zich sinds zondag verspreid over een gebied van acht county’s met een oppervlakte van bijna 69.999 hectare. Zeker 3500 gebouwen in het bekende wijngebied zijn verwoest door het vuur.

Door de toename van de wind heeft de brandweer grote moeite met het bestrijden van vuurhaarden die zich juist door de windvlagen en de droogte snel verspreiden. Daarnaast bemoeilijken de weersomstandigheden eveneens de evacuatie van de inwoners van het getroffen gebied. „Van meer dan 550 mensen in Sonoma County is niet bekend waar ze zijn”, liet een woordvoerster van de reddingsoperatie weten.