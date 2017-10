Dodental branden Californië verder omhoog

Het dodental door de aanhoudende natuurbranden in Californië is opgelopen tot zeventien. Zeker 2000 huizen en bedrijven gingen volgens de autoriteiten in vlammen op. Zo’n 20.000 mensen moesten vluchten voor het vuur.

Brandweerlieden strijden in de staat tegen meerdere grote branden. „We hebben geen idee wat gaande is en of we iets hebben om naar terug te keren”, zuchtte een vrouw buiten een opvanglocatie in Santa Rosa. Ze vertelde dat de emoties onder haar lotgenoten hoog oplopen. „Mensen huilen, knuffelen en helpen elkaar.”

In het Californische Napa County stierven een hoogbejaarde man (100) en zijn echtgenote (98) toen hun woning in brand vloog. „Hij probeerde nog vanuit zijn kamer die van haar te bereiken. Hij heeft het niet gered”, zei een zoon van het echtpaar tegen Amerikaanse media.