Dodental brand winkelcentrum Siberië stijgt naar 53

Het dodental door de brand in een Russisch winkelcentrum is opgelopen naar 53. Dat meldt het Russische persbureau Tass. Onder de doden zijn zeker elf kinderen. Veel van hen bevonden zich op een speelplek in het complex, in het Siberische Kemerovo. Vermoedelijk is de brand in de buurt van die plek ontstaan.

Er is nog veel onduidelijkheid over het aantal vermisten. Volgens de Russische autoriteiten zijn er nog zestien vermisten. Meer dan veertig mensen raakten gewond.

De politie heeft drie mensen gearresteerd na de brand. Onder de arrestanten zou ook de directeur van het winkelcentrum zijn.

Volgens getuigen heeft het brandalarm niet gewerkt. Er zijn aanwijzingen dat de nooduitgangen en toegangsdeuren van de bioscoop, waar de brand ook woedde, waren afgesloten.

Kemerovo ligt ongeveer 3600 kilometer ten oosten van Moskou.