Dodental brand Londen stijgt verder naar 79

De politie in Londen gaat ervan uit dat 79 mensen zijn omgekomen bij de flatbrand in Londen, een aantal slachtoffers is nog vermist. De politie rekent hen wel tot de doden, zo laat de politiechef Stuart Cundy weten. Vijf vermisten bleken overigens nog springlevend te zijn.

Zaterdag lag het officiële dodental nog op 58. De Britse krant The Sun bracht die dag al dat er 68 slachtoffers waren te betreuren. De komende dagen zal het dodental nog wel worden bijgesteld, maar niet zo fors als de afgelopen dagen zo laat de politiechef weten.

Het identificatieproces kan nog weken duren.

De politie heeft ook beelden van enkele totaal verwoeste appartementen vrijgegeven.