Dodental brand Kyoto stijgt tot 33

Het dodental als gevolg van een brand donderdag in een animatiestudio in het Japanse Kyoto is opgelopen tot zeker 33.

Dat maakt de Japanse brandweer vrijdagmorgen bekend. Ook raakten 36 mensen gewond. Het zou gaan om het dodelijkste misdrijf in Japan in bijna twintig jaar. In 2001 vielen 44 doden bij een brand in de hoofdstad Tokio. Die was vermoedelijk ook het gevolg van brandstichting.

Een man goot donderdag volgens getuigen een brandbare vloeistof in het pand en schreeuwde „ga dood” in het Japans, berichtte de Japanse omroep NHK.

Op het moment van de brand waren ongeveer zeventig mensen in het gebouw aanwezig. De vermeende dader raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is nog niet verhoord.

Over het motief voor de vermoedelijke brandstichting is nog niets bekend. Het hoofd van Kyoto Animation, dat in het pand is gehuisvest, zei volgens de omroep dat recentelijk mails met dreigementen waren binnengekomen. „De waren gericht aan ons kantoor en de afdeling Sales en er stond in dat we dood moesten”, zei Hideaki Hatta.

Onthutst

Premier Shinzo Abe reageerde onthutst op het incident. Hij bevestigde in een tweet dat sprake was van brandstichting en zei dat veel mensen zijn omgekomen en gewond geraakt. Hij bracht zijn condoleances over aan de nabestaanden van de slachtoffers.

De brand leidde ook op Twitter tot geschokte en bedroefde reacties. Mensen spraken hun steun voor de studio, de slachtoffers en de nabestaanden uit onder de hashtag #PrayForKyoani.

Een getuige vertelde dat hij in de buurt reed toen hij dikke rook boven Kyoto zag. „Politiemensen hielden het verkeer tegen”, vertelde de 47-jarige Japanse horecaondernemer. „Zelfs toen ik terugkeerde in mijn restaurant kon ik de rook nog ruiken.”