Dodental België naar 6262 maar ‘piek lijkt nu voorbij’

De afgelopen 24 uur zijn in België 266 coronapatiënten overleden, waardoor het aantal sterfgevallen naar 6262 is gestegen. „Ondanks de vele overlijdens is het goede nieuws dat de piek achter ons lijkt te liggen,” zei viroloog Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Hij wees erop dat veel meldingen uit de verpleeghuizen soms dagen tot een week later binnenkomen. Sinds 12 april neemt het aantal sterfgevallen feitelijk af.

Er werden het afgelopen etmaal 87 sterfgevallen door de ziekenhuizen gemeld, daarbij gaat het om bevestigde coronapatiënten. De verpleeghuizen rapporteerden 178 overlijdens, waarvan 13 procent bevestigde besmettingen en 87 procent vermoedelijke.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames bedroeg 263 terwijl 432 personen weer naar huis mochten. Er liggen nu 4765 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling van 231. Van hen liggen 1020 mensen op de intensivecareafdelingen (-59), van wie 733 (-44) kunstmatig worden beademd. Door tests werden 933 nieuwe besmettingen genoteerd, waarmee het totaal op 41.889 komt. In België zijn sinds de uitbraak ruim 171.000 mensen op het longvirus getest.

Yves Stevens van het Crisiscentrum zei dat de cijfers zich „al een paar dagen hoopvol” ontwikkelen. „Wij kijken naar de buurlanden en de versoepeling van de maatregelen. Ook wij kijken uit naar een geleidelijke afbouw.”

Vrijdag besluiten de autoriteiten over een mogelijke versoepeling van de lockdownmaatregelen na 3 mei. „Onze collectieve inspanningen lonen, dat zien we aan de cijfers. Dit is een weerbarstig en koppig virus. Houd vol.”