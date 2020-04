Dodental België door coronavirus passeert de duizend

Het aantal coronadoden in België is gestegen naar 1.011. Het afgelopen etmaal overleden 183 mensen aan het longvirus. Er liggen nu 5.376 patiënten in het ziekenhuis, 584 meer dan woensdag. 363 mensen werden juist genezen verklaard en naar huis gestuurd, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten.

1.044 patiënten zijn opgenomen op de intensive care. Het aantal bevestigde besmettingen bedraagt 15.148.

Viroloog Steven Van Gucht ging tijdens de dagelijkse persconferentie in op het feit dat steeds meer mensen mondmaskers dragen. „Er is angst en ongerustheid. Maar het dragen van mondmaskers voor de gewone burger op straat heeft weinig zin”, zei hij. Van Gucht benadrukte dat dit anders is voor mensen in de zorg die werken met coronapatiënten of anderen die geen afstand kunnen bewaren. „Maar voor de gewone burger voegt een mondmasker weinig toe. We herhalen dat afstand bewaren en handen wassen veel belangrijker zijn.”